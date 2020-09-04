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ЄС не включатиме Лукашенка до санкційного списку – ЗМІ

П'ятниця, 4 вересня 2020, 09:53
ЄС не включатиме Лукашенка до санкційного списку – ЗМІ

Євросоюз планує запровадити санкції проти Білорусі, але у санкційному списку не буде Александра Лукашенка, який виконує обов'язки президента країни. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише німецьке видання WELT.

За даними видання, проти включення Лукашенко до списку санкцій виступає Німеччина, яку підтримують Франція і Італія.

Берлін і Париж вважають, що канали зв'язку з Лукашенком повинні бути відкриті за будь-яких обставин, а санкції цьому завадять.

Кілька держав-членів, в тому числі країни Балтії і Польща, не згодні з такою позицією і вимагають, щоб прізвище Лукашенка було внесено до списку санкцій ЄС.

Офіційний список буде опублікований наступного тижня або через два тижні, заявили дипломати ЄС. "Переговори надзвичайно важкі, оскільки будь-який список повинен бути схвалений всіма країнами-членами одноголосно", - сказав високопоставлений дипломат.

Як відомо, 31 серпня Литва, Латвія та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після суперечливих виборів та придушення мирних протестів у Білорусі. 

Балтійські держави внесли у санкційні списки 30 білоруських чиновників, включно з Лукашенком.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоЄСсанкціїБілорусь
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