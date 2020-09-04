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Лабораторний центр МОЗ у Києві припиняє тестувати на коронавірус приватних осіб

П'ятниця, 4 вересня 2020, 10:37
Укрінформ

Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я з 7 вересня припиняє обстеження приватних осіб на COVID-19.

Джерело: повідомлення центру у Facebook

Дослівно: "З 07.09.2020 ДУ ''КМЛЦ МОЗУ' припиняє обстеження на COVID-19 приватних осіб".

Деталі: Про причини цього не повідомляється. Відповідаючи нардепам під час години запитань до уряду, очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що йому наразі невідома ця інформація.

Нагадаємо: Минулої доби, 3 вересня, в Україні виявили 2723 людини із захворюванням на коронавірус, помер від хвороби 51 пацієнт.

Українська правда
Теми: коронавірусМОЗКиїв


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