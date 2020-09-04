Зеленському вже не довіряють майже половина українців – опитування

49% українців заявили, що не довіряють президенту Володимиру Зеленському, а довіряють главі держави – 44,4% громадян.

Джерело: результати опитування центру Разумкова з фондом "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва" з 3 по 9 липня

Дослівно: "Президенту України не довіряють 49% громадян, Верховній Раді України — 75%, Уряду України — 72%, державному апарату (чиновникам) — 78%.

Високим є рівень недовіри до судової системи в цілому (77,5%), Верховного Суду (69%), місцевих судів (67,5%). Прокуратурі не довіряють 73% опитаних, Національному антикорупційному бюро (НАБУ) — 71%, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі — 70,5%, Антикорупційному суду — 70%, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) — 70%".

Деталі: Водночас, найбільше українці довіряють Збройним силам (їм довіряють 65% опитаних), Церкві (63%), волонтерським організаціям (63%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (53%), добровольчим батальйонам (53%), Державній прикордонній службі (52%), ЗМІ України (50%), Національній гвардії (49%), громадським організаціям (47%).

Усім іншим інститутам недовіра висловлюється частіше, ніж довіра.

Так, Нацполіції не довіряють 58% опитаних (довіряють — 33%), патрульній поліції (54% і 35% відповідно), СБУ (56% і 31% відповідно).

Політичним партіям не довіряють 71% респондентів, профспілкам — біля 50%.

Соціологи відзначають, що українці загалом не довіряють владі, за винятком тих структур, які забезпечують оборону держави та безпеку громадян.

Крім того, спостерігається тенденція зниження рівня довіри до органів влади. Так, у грудні 2019 року недовіру до президента висловили 31% громадян, а в липні 2020 уже 49% респондентів.

Така ж тенденція щодо Кабміну та Верховної Ради.

Дослідження провела соціологічна служба центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва" з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства королівства Нідерландів.