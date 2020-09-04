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У Києві поліцейський з "пістолетом Януковича" торгував наркотиками

П'ятниця, 4 вересня 2020, 11:34

Силовики затримали на збуті наркотиків співробітника слідчого відділу одного з районних управлінь поліції Києва.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували 3 факти збуту 30-річним інспектором психотропних речовин "амфетамін" та "МДМА".

 

3 вересня 2020 року, після чергового збуту наркотичного засобу особі, яка діяла під контролем правоохоронних органів, поліцейського затримали "на гарячому" та вилучили близько 40 грамів білої порошкоподібної речовини, яка зі слів самого затриманого є особливо небезпечним наркотичним засобом - кокаїном. За вказаний наркотичний засіб інспектор отримав 70 тисяч гривень.

У подальшому за адресами проживання затриманого, у його службовому кабінеті та в автомобілі провели обшуки.

Пряма мова Максимець: "У ході розслідування правоохоронці провели у поліцейського 3 оперативні закупівлі "амфетаміну" та "МДМА" на суму 24 тис. грн. На четвертій закупці поліцейського затримали.

Під час обшуків за адресами його мешкання вилучили значну кількість наркотичних та психотропних речовин, нарковмісні рослини, електронні ваги, півтори тисячі набоїв різного калібру, холодну та вогнепальну зброю. У тому числі був вилучений нагородний пістолет на ім’я експрезидента України Віктора Януковича. Походження всіх цих предметів та речовин зараз встановлюється".

Українська правда
Теми: Київпрокуратуранаркотики


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