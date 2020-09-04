Ситуація погіршується, у Києві понад 300 хворих COVID-19 – Кличко

Минулої доби у 319 мешканців столиці виявили захворювання на коронавірус, 8 хворих померли.

Джерело: брифінг мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова: "Ситуація погіршується. За минулу добу – плюс 319 хворих! Померли 8 людей. Всього коронавірус забрав життя 230 киян. І протягом останнього тижня кількість летальних випадків не зменшується. А підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 14 477".

Деталі: За його словами, серед тих, хто захворів за минулу добу: 158 жінок віком від 18 до 85 років і вісім дівчаток від чотирьох місяців до 14 років; 142 чоловіка віком від 19 до 81 рокiв та 11 хлопчиків від 4 до 17 років.

Захворіли також 17 медиків. Кличко зазначив, що ситуація із захворюванням медиків погіршується: "Протягом останніх двох тижнів збільшилася кількість хворих серед медиків. Загалом за час пандемії на COVID-19 захворіли 948 медпрацівників".

Він додав, що наразі в стаціонарах столиці лікуються 33 медиків та одужали 772.

3 вересня до лікарень столиці потрапили 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції. Одужали за минулу добу 63 людини.

Всього коронавірус подолали 4616 мешканців Києва.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому і Дніпровському районах – по 48, у Святошинському – 35, в Печерському і Солом'янському районах – по 33 випадка.

Також Кличко розповів, що наразі 2 школи у Києві перевели на дистанційне навчання через захворювання вчителів. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили з 20 класів - через захворювання учнів на коронавірус.

Тимчасово закрили на карантин 4 дитячих садочки. По одному в Деснянському, Печерському, Оболонському та в Дніпровському районах.