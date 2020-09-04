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У Раді влаштували акцію на підтримку білорусів: Сябри, Україна – з вами

П'ятниця, 4 вересня 2020, 12:35
У Раді влаштували акцію на підтримку білорусів: Сябри, Україна – з вами

Представники різних фракцій розгорнули у Верховній Раді України прапори Білорусі на підтримку акцій протесту білорусів за чесні вибори президента.

Джерело: трансляція засідання Верховної Ради 4 вересня, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: На початку пленарного засідання народні депутати вийшли до трибуни з біло-червоно-білими стягами, що були прапором Білорусі у 1991-1995 роках.

 

Представники фракцій "Європейська солідарність", "Голос", "Слуга народу" і "Батьківщина" висловилися на підтримку свободи вибору народу Білорусі.

А депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива на балконі парламентської зали вивісив офіційний державний прапор Білорусі – червоно-зелений.

Пряма мова Олексія Гончаренка з "ЄС": "Рівно 29 років тому над будівлею Верховної Ради України був піднятий синьо-жовтий прапор. Ми віримо, що найближчим часом над парламентом білорусі підніметься біло-червоно-білий прапор.

Сябри, Україна – з вами. Сьогодні ви боретеся вже не просто за демократію і свободу Білорусі, а й за саме існування вашої країни. Диктатор Лукашенко зливає Білорусь Путіну. Цього неможна допустити.

Але кожного Алехандро зустріне Леді Гага. Так буде і цього разу. Жыве Беларусь! "Разбуры турмы муры! Прагнеш свабоды – то бяры!".

Пряма мова Лізи Ясько зі "Слуги народу": "Коли мій сусід, білоруський народ, виходить на вулицю захищати свободу, то я бачу перед очима Михайла Жизневського – білоруса, який загинув на Майдані, захищаючи українську свободу, та я бачу Олександра Тарайковського, який у серпні цього року загинув у Мінську, захищаючи білоруську свободу.

Свобода та людська гідність, права людини не мають державних кордонів, геополітичних вподобань та партійних приналежностей. Тому незалежно від нашої партійної приналежності ми мусимо стояти разом із білоруським народом, захищаючи свободу. Хай живе Білорусь!".

Пряма мова Соломії Бобровської з "Голосу": "У 2004 році Верховний суд в Україні спромігся визнати, що фальсифікації були, і ми пішли на перевибори. Тоді для нас усе пройшло мирно… Якщо влада Білорусі так переконана у своїй перемозі – будь ласка, йдіть на перевибори, але зупиніть насильство, допустіть опозиційних кандидатів, допустіть міжнародних спостерігачів. У чому проблема?

У нас у суспільстві коли зростає напруга з історією "какая разніца", то повірте: справді, какая разніца, какой асфальт лежит, якщо вас б’ють кийками ОМОН. Живе Беларусь".

Пряма мова Сергія Соболєва з "Батьківщини": "Не може бути ситуації, коли в центрі Європи є країна, в якій не визнані вибори. Не може бути ситуації, коли в центрі Європи залишається режим, який розмовляє зі своїми громадянами шляхом насильства і ганьби. Не може бути ситуації, коли досвід тих, хто розстрілював на вулицях України людей, використовують у Білорусі.

Не може дозволити Російській Федерації, яка присилала і присилає своїх наймитів на Донбас, яка окупувала Крим, зробити те саме в Білорусі з білоруським народом. І як би не скаженіли прихильники диктаторських режимів в Україні, які вірою і правдою служили Януковичу, все одно переможе білоруський народ – так само, як переміг український народ".

Інші подробиці: Голова Верховної Ради Дмитро Разумков нагадав, що в залі Верховної Ради має бути лише державна символіка України.

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаБілорусь
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