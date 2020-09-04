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Мінцифри запускає портал для підтримки білоруських ІТ-фахівців

П'ятниця, 4 вересня 2020, 12:36
Мінцифри запускає портал для підтримки білоруських ІТ-фахівців

Міністерство цифровий трансформації України спільно з МЗС та Мінекономіки запускають в п'ятницю інформаційний портал для підтримки IТ-фахівців, які планують релокацію з Білорусі.

Джерело: віцепрем'єрміністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, заступник міністра з питань розвитку IT Олександр Борняков, яких цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Федорова: "Ми сьогодні запускаємо спеціальний веб-портал, де є вся інформація, для того щоб фахівці змогли переїхати в Україну, попрацювати деякий час або залишитися в нашій країні. Там є вся інформація, вже працює служба підтримки в режимі 24/7 і допомагає фахівцям з Білорусі".

Деталі: Станом на 3 вересня 2020 року кордон України перетнуло понад 4,5 тис. білорусів, з них понад 300 - працівники ІТ-галузі.

За словами Борнякова, українська сторона допомогла їм приїхати сюди, отримати документи, знайти собі місце і почати працювати з Україною.

Нагадаємо: В Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти фальсифікованих виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який займає цю посаду з 1994 року. Опозиція вимагає перевиборів.

Теми: Білорусьтехнології
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