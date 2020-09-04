Рано сумувати по-осінньому: на вихідних потеплішає
На вихідних погода буде комфортно теплою, дощі очікуються на півдні країни та у західних регіонах.
Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook
Пряма мова: "Хто сьогодні змерз і вирішив по-осінньому посумувати - не поспішайте. До лежання під пледами і теплими пухнастими котами під боком ще далеко. У суботу-неділю температура повітря почне підвищуватися".
Деталі: Протягом дня 5 вересня у більшості областей градуси перебуватимуть у комфортних межах: +22+27 градусів.
На Сході та південному сході, а також у Дніпрі з районами, ще буде спекотно, до +30 градусів.
У суботу найбільша ймовірність дощів і навіть злив із грозами очікується у південній частині України. Грози можуть супроводжуватися шквалами.
На решті території в суботу якісь серйозні опади - навряд, хіба що окремі вологі цятки можливі в західних областях та на Сумщині й Чернігівщині.
6-го вересня у більшості областей, за словами синоптикині, стане ще тепліше на 2-4 градуси.
У неділю дощі пройдуть у західній частині України, рештки суботніх дощів затримаються подекуди в Приазов‘ї.
Значна частина синоптичної недільної України буде сухою і переважно сонячною.
У Києві вихідними потепліє: у суботу до +26 градусів, у неділю до +28 градусів. Істотних дощів не передбачається.