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Рано сумувати по-осінньому: на вихідних потеплішає

П'ятниця, 4 вересня 2020, 13:12
Рано сумувати по-осінньому: на вихідних потеплішає
Ельдар Сарахман, УП

На вихідних погода буде комфортно теплою, дощі очікуються на півдні країни та у західних регіонах.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Хто сьогодні змерз і вирішив по-осінньому посумувати - не поспішайте. До лежання під пледами і теплими пухнастими котами під боком ще далеко. У суботу-неділю температура повітря почне підвищуватися".

Деталі: Протягом дня 5 вересня у більшості областей градуси перебуватимуть у комфортних межах: +22+27 градусів.

На Сході та південному сході, а також у Дніпрі з районами, ще буде спекотно, до +30 градусів.

У суботу найбільша ймовірність дощів і навіть злив із грозами очікується у південній частині України. Грози можуть супроводжуватися шквалами.

На решті території в суботу якісь серйозні опади - навряд, хіба що окремі вологі цятки можливі в західних областях та на Сумщині й Чернігівщині.

6-го вересня у більшості областей, за словами синоптикині, стане ще тепліше на 2-4 градуси.

У неділю дощі пройдуть у західній частині України, рештки суботніх дощів затримаються подекуди в Приазов‘ї.

Значна частина синоптичної недільної України буде сухою і переважно сонячною.

У Києві вихідними потепліє: у суботу до +26 градусів, у неділю до +28 градусів. Істотних дощів не передбачається.

Українська правда
Теми: погода
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