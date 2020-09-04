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СБУ заблокувала корупційну схему на митниці: вилучену валюту ще рахують

П'ятниця, 4 вересня 2020, 13:27

На Львівщині Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність групи посадовців митниці, які організували корупційну схему ввезення автомобілів у нашу країну.

Джерело: СБУ

Деталі: Оперативники спецслужби отримали інформацію, що організували оборудку декілька службовців митного поста "Городок" Галицької митниці спільно з представниками митно-брокерських структур. 

Співробітники СБ України документували протиправну діяльність митників протягом кількох місяців 2020 року.

Зокрема, було зафіксовано факт отримання зловмисниками хабара у розмірі 410 тисяч гривень. За цю суму працівники митниці умисно фальсифікували оформлення імпортованої продукції. Вони відобразили у документації ввезення в Україну партії вантажних автомобілів під виглядом агрегатних частин.

За попередніми даними, протиправна діяльність митників завдала збитків державі на майже 94 мільйони гривень.

 

СБУ провела 19 обшуків у службових приміщеннях та за місцями проживання організатора та фігурантів провадження. Правоохоронці виявили документацію, яка доводить здійснення оборудки, великі суми коштів у валюті, підрахунок яких триває.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України, митнику - організатору групи - повідомлено про підозру, готується оголосити підозри у вчиненні злочину іншим встановленим фігурантам справи.

Додатково встановлюється причетність ще інших посадовців митного поста та представників митно-брокерських структур до корупційної діяльності.

Українська правда
Теми: СБУЛьвівщинакорупціямитниця


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