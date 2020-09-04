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Генсек НАТО: РФ має дати відповіді на серйозні питання щодо Навального

П'ятниця, 4 вересня 2020, 14:07

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Альянсу немає сумнівів у доказах Берліна про отруєння Алексєя Навального "Новічком" на території РФ, тому Росія повинна відповісти на "серйозні запитання".

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Столтенберг заявив у п’ятницю після засідання послів Альянсу з приводу отруєння Навального. 

Генсек НАТО наголосив, що отруєння Навального є "жахливим замахом на вбивство". Він розповів, що на засіданні Німеччина проінформувала послів Альянсу у цій справі.

"Докази не викликають сумнівів. Навальний був отруй бойовою нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок". Застосування такого виду зброї жахає", - сказав Столтенберг. 

Він підкреслив, що використання хімічного нервогого агента є порушення міжнародного права і всі члени НАТО засудили застосування такого виду зброї. 

"Ми закликаємо РФ повністю співпрацювати з неупередженим міжнародним розслідуванням, щоб притягнути винних до відповідальності", - сказав Столтенберг, додавши, що "Росія зобов’язана дати відповіді на такі серйозні питання".

Напередодні Євросоюз закликав до спільної міжнародної відповіді на отруєння Навального і допустив введення санкцій.

Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Теми: НавальнийНАТОРосія
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