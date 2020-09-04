Сенцов і Балух – проти відновлення постачань дніпровської води до Криму

Колишні політв'язні Кремля, кримчани Олег Сенцов і Володимир Балух вважають, що українська влада не повинні відновлювати постачання прісної води в Крим, доки не поверне контроль над анексованим Росією півостровом.

Джерело: коментарі для "Крим.Реаліі"

Пряма мова Сенцова: "Мене цікавить головне питання, щоб ми в жодному разі, під жодним приводом не пустили туди (до Криму – ред.) воду. Це наш єдиний важіль, аргумент, яким ми ще можемо боротися з окупантами, і з кожним роком цей важіль буде все більш потужним і важливим... Проблема води в Криму поступово ставатиме все більш і більш гострою".

Пряма мова Балуха: "Кримчани з українським серцем не допускають і думки, щоб Україна відновила подачу води до Криму".

Деталі: Балух зазначив, що на півострові раніше "шанобливо ставилися до кожної краплі води" і "потрібно було пройти багато інстанцій, щоб пробити нову свердловину". За його словами, "багато свердловин були затампоновані – розвідані, що там є вода, але користуватися нею було заборонено з розуміння балансу".

Балух сказав, що в перші роки після анексії півострова російські окупанти "спустошували підземні запаси і просто випускали воду в повітря" в Криму, але "це давно заглохло, річки висохли, тому що намагалися замінити дніпровську воду водою з річок".

Цьому передувало: З 24 серпня у Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів почалися обмеження подачі води. Було опубліковано карту розташування ємностей із водою.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "найгіршого сценарію" з водопостачанням півострова.

Підконтрольний Кремлю "голова Криму" Сергій Аксьонов раніше повідомляв, що не виключає того, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму. Він також стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.

Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Криму 27 серпня сказав, що питання водопостачання півострова "ще треба вирішимо".

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