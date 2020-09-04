Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сліди "Новічка" виявили в зразках шкіри, крові і сечі Навального - ЗМІ

П'ятниця, 4 вересня 2020, 16:30
Сліди Новічка виявили в зразках шкіри, крові і сечі Навального - ЗМІ

Фахівці Бундесверу, які зробили висновок про отруєння Навального, знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новічок" у зразках шкіри, крові і сечі політика, а також на пляшці, якою він користувався під час поїздки. 

Про це йдеться у публікації німецького видання Spiegel.

Відзначається, що клініка "Шаріте" дуже швидко включила Бундесвер у проведення розслідування. 

Однак мюнхенській лабораторії Бундесверу знадобилось кілька днів, аби встановити контакт Навального з отрутою із групи "Новічка" - сліди отруйної речовини були мінімальними, але все ж їх вдалося виявити в зразках шкіри, крові і сечі Навального.

Крім того, сліди отрути були знайдені також на пляшці, з якої Навальний пив у поїздці. Його рідні зберегли пляшку після того, як політику стало погано, і передали лікарям у Берліні. 

Імовірно, Навальний випив із пляшки, коли вже був отруєний, залишивши на ній сліди отрути.

Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії. 

Напередодні Євросоюз закликав до спільної міжнародної відповіді на отруєння Навального і допустив введення санкцій.

Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Навальнийнадзвичайна подіяНімеччинаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Навальний
Навальному у в'язниці 100 днів поспіль вмикають послання Путіна
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
Роулінг, Лоу, Памук і понад 100 діячів культури просять Путіна звільнити Навального
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: