Сліди "Новічка" виявили в зразках шкіри, крові і сечі Навального - ЗМІ

Фахівці Бундесверу, які зробили висновок про отруєння Навального, знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новічок" у зразках шкіри, крові і сечі політика, а також на пляшці, якою він користувався під час поїздки.

Про це йдеться у публікації німецького видання Spiegel.

Відзначається, що клініка "Шаріте" дуже швидко включила Бундесвер у проведення розслідування.

Однак мюнхенській лабораторії Бундесверу знадобилось кілька днів, аби встановити контакт Навального з отрутою із групи "Новічка" - сліди отруйної речовини були мінімальними, але все ж їх вдалося виявити в зразках шкіри, крові і сечі Навального.

Крім того, сліди отрути були знайдені також на пляшці, з якої Навальний пив у поїздці. Його рідні зберегли пляшку після того, як політику стало погано, і передали лікарям у Берліні.

Імовірно, Навальний випив із пляшки, коли вже був отруєний, залишивши на ній сліди отрути.

Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.

Напередодні Євросоюз закликав до спільної міжнародної відповіді на отруєння Навального і допустив введення санкцій.

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Європейська правда