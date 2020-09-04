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Масової вакцинації від COVID не варто очікувати ще 9 місяців – ВООЗ

П'ятниця, 4 вересня 2020, 16:42
Масової вакцинації від COVID не варто очікувати ще 9 місяців – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я не очікує широкомасштабних щеплень проти COVID-19 до середини 2021 року.

Джерело: речниця ВООЗ Маргарет Гарріс на брифінгу в Женеві, "Reuters"

Пряма мова речниці ВООЗ: "Ми не очікуємо широкомасштабної вакцинації до середини наступного року.

Третя фаза випробувань має зайняти більше часу, тому що ми повинні побачити, наскільки насправді захищає вакцина, і ми також повинні побачити, наскільки вона безпечна".

Нагадаємо: Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який також є заступником міністра охорони здоров’я, на початку вересні припускав, що вакцина від COVID-19 для масового використання може з’явитися на початку березня 2021 року.

За його словами, на початок вересня вже 33 вакцини від COVID-19 досліджуються клінічно, тоді як на початок серпня таких вакцин було 25. 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на годині запитань до уряду 4 вересня розповів, що Україна веде перемовини щодо закупівлі вакцини проти COVID-19 із британо-шведською компанією "Астразенека" ("AstraZeneca") і китайською компанією "Сеновакс", долучилася до програми COVAX для отримання вакцини,  а також комунікує з "Джонсон і Джонсон", "Пфайзер", "Модерна".

Але ще жодна компанія не виробляє вакцину на продаж, наголосив голова МОЗ України.

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019медициназдоров'якарантин
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