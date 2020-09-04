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Швейцарія ввела карантин для мандрівників з України

П'ятниця, 4 вересня 2020, 17:11

Швейцарія додала Україну у список держав, після прибуття з яких необхідно пройти 10-денний карантин.

Про це свідчать оновлені дані, опубліковані на сайті швейцарського уряду, повідомляє "Європейська правда".

В цілому Швейцарія додала до списку 10 держав. Окрім України, у ньому опинились Хорватія, Ліван, Лівія та ОАЕ.

Починаючи з наступного понеділка,  7 вересня, люди, які в'їжджають до Швейцарії після перебування и в одній з цих країн протягом 14 днів,  повинні будуть пройти 10-денний карантин.

Водночас зі списку були виключені Бельгія, Казахстан, Люксембург, Мексика, Оман та кілька інших країн.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я України 4 вересня оновило список держав "червоної" і "зеленої" зон, за яким туристична Албанія стала "зеленою". 

Додамо, минулого тижня Україна заборонила в’їзд іноземним громадянам до 28 вересня - за винятком окремих категорій. 

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Теми: ШвейцаріяУкраїнатуризмкордон


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