Швейцарія ввела карантин для мандрівників з України
Швейцарія додала Україну у список держав, після прибуття з яких необхідно пройти 10-денний карантин.
Про це свідчать оновлені дані, опубліковані на сайті швейцарського уряду, повідомляє "Європейська правда".
В цілому Швейцарія додала до списку 10 держав. Окрім України, у ньому опинились Хорватія, Ліван, Лівія та ОАЕ.
Водночас зі списку були виключені Бельгія, Казахстан, Люксембург, Мексика, Оман та кілька інших країн.
Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я України 4 вересня оновило список держав "червоної" і "зеленої" зон, за яким туристична Албанія стала "зеленою".
Додамо, минулого тижня Україна заборонила в’їзд іноземним громадянам до 28 вересня - за винятком окремих категорій.
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