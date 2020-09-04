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Потенційний наступник Меркель пропонує заморозити будівництво "Північного потоку-2"

П'ятниця, 4 вересня 2020, 18:08

Фрідріх Мерц, претендент на лідерство у партії Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз, закликав до дворічного "замороження" будівництва газопроводу "Північний потік-2" після отруєння Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив німецькому виданню Bild.

"Досі я був за продовження будівництва трубопроводу, незважаючи на деякі побоювання", - сказав Мерц виданню. 

"Але після отруєння Навального Європа повинна негайно відреагувати. Пропоную негайно заморозити будівництво на два роки, тобто мораторій. На жаль, Путін розуміє тільки цю мову", - сказав політик.

Мерц – твердий прихильник трансатлантичних зв'язків, він неодноразово критикував Росію за її політику в Сирії та Україні. Однак останнім часом від нього лунали також заклики до Німеччини та Європи щодо активнішої співпраці з Росією.

Після підтвердження фахівцями Бундесверу того, що російського опозиціонера Алексєя Навального отруїли, у Німеччині розпочалися бурхливі дебати навколо долі російського трубопроводу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель минулого тижня заявила, що вважає недоцільним пов’язувати отруєння Навального з будівництвом "Північного потоку-2".

2 вересня Меркель знову підтвердила свою прихильність завершенню будівництва газопроводу "Північний потік-2" попри санкції США - всупереч її жорсткій заяві про "серйозні запитання" до уряду Росії після підтвердження лабораторії Бундесверу, що Алексєя Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".

У Німеччині також з’явилися заклики переглянути позицію щодо "Північного потоку-2" у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера. 

Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу

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