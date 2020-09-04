У Тернополі в поїзди не братимуть пасажирів із 7 вересня – УЗ

Із 7 вересня поїзди "Укрзалізниці" знову будуть зупинятися в Острозі й Радивилові Рівненської області, а в Тернополі пасажирів не братимуть – лише випускатимуть тих, у кого це кінцева станція.

Джерело: сайт Української залізниці

Деталі: Із опівночі 7 вересня "на станціях Острог та Радивилів відновлено посадку і висадку пасажирів".

В Острозі можна буде придбати квитки на поїзди: Ковель – Київ (№98/97), Рівне – Миколаїв (№122/121), Ковель – Новоолексіївка (№88/87), Ужгород – Лисичанськ (№45/46).

У Радивилові – на поїзди: Ужгород – Лисичанськ (№45/46) і Галич – Генічеськ – Івано-Франківськ (№232/231).

Однак тимчасово скасовано посадку пасажирів на станції Тернопіль – дозволена лише висадка пасажирів.

Зі станції не продаватимуть квитки на поїзди: Харків – Трускавець (№21/22), Одеса – Львів (№12/11), Київ – Ужгород (№81/82), Київ – Трускавець (№49/50), Снятин – Одеса – Чернівці (№136/135), Одеса – Ужгород (№108/107), Львів – Херсон (№110/109), Дніпро – Трускавець (№41/42), Київ – Львів (№715/716).

Цьому передувало: 3 вересня державна комісія ТЕБ та НС затвердили нові зони епідемічної небезпеки COVID-19 – із 7 вересня у "червоній зоні" будуть: міста Тернопіль, Бережани, Чортків і 7 районів Тернопільської області; міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш і 2 райони Івано-Франківської області; міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області; місто Дубно та Костопільський район Рівненської області; Великобурлуцький район Харківської області; місто Чернівці й 6 районів Чернівецької області; Бобровицький район Чернігівської області.

Нові карантинні зони в Україні з 7 вересня Джерело - Telegram Коронавірус у регіонах

Попри потрапляння до "червоної" зони, у Тернополі не будуть посилювати карантин, заявив мер Тернополя Сергій Надал, хоча сам захворів на COVID-19.