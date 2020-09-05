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По кількості нових випадків COVID-19 Україна вже на 13-му місці в світі

Субота, 5 вересня 2020, 03:56

Станом на 4 вересня у світі зафіксовано понад 26 мільйонів випадків зараження коронавірусом, з них 290 тисяч тільки за минулу добу.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Росія, Іспанія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 13-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

Станом на 4 вересня у 213 країнах зафіксовано 26,7 мільйона випадків зараження. Від ускладнень, викликаних вірусом, вже померло 878 083 пацієнтів, з них 5342 за минулу добу. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 17 мільйонів людей.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

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Теми: коронавірус


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