Тернопіль та Івано-Франківськ оскаржують "червону зону" в суді

Тернопіль, Івано-Франківськ та ряд інших міст подали до Окружного адміністративного суду Києва позов на уряд з вимогою скасувати "незаконні" карантинні обмеження.

Джерело: мер Тернополя Сергій Надал у Facebook, Укрінформ

Дослівно Надал: "Тернопіль підтримує судовий позов Івано-Франківська та інших міст до уряду з вимогою скасувати незаконні обмеження, що суперечать Конституції України".

Деталі: У п'ятницю про позов повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, пише Укрінформ.

Пряма мова Марцінківа: "Учора уряд не переглянув "червону" зону для нас. Тому учора ми подали заяву на Кабмін до Окружного адміністративного київського суду. До цього позову приєднались не лише міста Івано-Франківської області, але й Тернопіль, який з понеділка увійде в "червону" зону".

Деталі: За словами Марцінківа, у понеділок у Івано-Франківську проведуть засідання міської комісії ТЕБ і НС, на якому планують відкрити дитсадки та школи міста з 14 вересня.

У свою чергу, мер Тернополя Сергій Надал на своїй сторінці в Facebook заявив, що уряд хоче загнати Західну Україну в блокаду.

Дослівно Надал: "Мені видається, що в уряді з’явилися нові "постишеві" та "кагановичі". Вони хочуть загнати у блокаду Західну Україну, бо та відстоює українську мову, висловлює протест проти злочинного здорожчання газу, електрики. Вони діють тими ж методами, що і продзагони під час Голодомору 33 року, коли комуністи оточували села, забираючи останні хлібні крихти, відбираючи засоби виробництва і зрештою голодомором вбили мільйони українців лише тому, що ті хотіли залишатися українцями.

Звертаюсь до послідовників "сталінської політики" - українці будуть захищатися. Ми вміємо це робити. Ми не дозволимо нас знову нищити - свідомо, чи внаслідок злочинної професійної непридатності".

Цьому передувало: 3 вересня державна комісія ТЕБ та НС затвердили нові зони епідемічної небезпеки COVID-19 – із 7 вересня у "червоній зоні" будуть: міста Тернопіль, Бережани, Чортків і 7 районів Тернопільської області; міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш і 2 райони Івано-Франківської області; міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області; місто Дубно та Костопільський район Рівненської області; Великобурлуцький район Харківської області; місто Чернівці й 6 районів Чернівецької області; Бобровицький район Чернігівської області.

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Попри потрапляння до "червоної" зони, у Тернополі не будуть посилювати карантин, заявив мер Тернополя Сергій Надал, хоча сам захворів на COVID-19.