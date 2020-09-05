Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тернопіль та Івано-Франківськ оскаржують "червону зону" в суді

Субота, 5 вересня 2020, 11:35
Тернопіль та Івано-Франківськ оскаржують червону зону в суді
Сергій Надал, Facebook

Тернопіль, Івано-Франківськ та ряд інших міст подали до Окружного адміністративного суду Києва позов на уряд з вимогою скасувати "незаконні" карантинні обмеження.

Джерело: мер Тернополя Сергій Надал у Facebook, Укрінформ

Дослівно Надал: "Тернопіль підтримує судовий позов Івано-Франківська та інших міст до уряду з вимогою скасувати незаконні обмеження, що суперечать Конституції України".

Деталі: У п'ятницю про позов повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, пише Укрінформ.

Пряма мова Марцінківа: "Учора уряд не переглянув "червону" зону для нас. Тому учора ми подали заяву на Кабмін до Окружного адміністративного київського суду. До цього позову приєднались не лише міста Івано-Франківської області, але й Тернопіль, який з понеділка увійде в "червону" зону".

Деталі: За словами Марцінківа, у понеділок у Івано-Франківську проведуть засідання міської комісії ТЕБ і НС, на якому планують відкрити дитсадки та школи міста з 14 вересня.

У свою чергу, мер Тернополя Сергій Надал на своїй сторінці в Facebook заявив, що уряд хоче загнати Західну Україну в блокаду.

Дослівно Надал: "Мені видається, що в уряді з’явилися нові "постишеві" та "кагановичі". Вони хочуть загнати у блокаду Західну Україну, бо та відстоює українську мову, висловлює протест проти злочинного здорожчання газу, електрики. Вони діють тими ж методами, що і продзагони під час Голодомору 33 року, коли комуністи оточували села, забираючи останні хлібні крихти, відбираючи засоби виробництва і зрештою голодомором вбили мільйони українців лише тому, що ті хотіли залишатися українцями.

Звертаюсь до послідовників "сталінської політики" - українці будуть захищатися. Ми вміємо це робити. Ми не дозволимо нас знову нищити - свідомо, чи внаслідок злочинної професійної непридатності".

Цьому передувало: 3 вересня державна комісія ТЕБ та НС затвердили нові зони епідемічної небезпеки COVID-19 – із 7 вересня у "червоній зоні" будуть: міста Тернопіль, Бережани, Чортків і 7 районів Тернопільської області; міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш і 2 райони Івано-Франківської області; міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області; місто Дубно та Костопільський район Рівненської області; Великобурлуцький район Харківської області; місто Чернівці й 6 районів Чернівецької області; Бобровицький район Чернігівської області.

 
ДЖЕРЕЛО - TELEGRAM КОРОНАВІРУС У РЕГІОНАХ

Попри потрапляння до "червоної" зони, у Тернополі не будуть посилювати карантин, заявив мер Тернополя Сергій Надал, хоча сам захворів на COVID-19.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ТернопільІвано-Франківськкарантинкоронавіруссуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Тернопіль
Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу
ВАКС арештував з можливістю застави голову Тернопільської облради Головка і першого заступника голови ОВА
НАБУ затримало голову Тернопільської облради на хабарі
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: