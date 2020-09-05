Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Тернопіль та Івано-Франківськ оскаржують "червону зону" в суді

Субота, 5 вересня 2020, 11:35
Сергій Надал, Facebook

Тернопіль, Івано-Франківськ та ряд інших міст подали до Окружного адміністративного суду Києва позов на уряд з вимогою скасувати "незаконні" карантинні обмеження.

Джерело: мер Тернополя Сергій Надал у Facebook, Укрінформ

Дослівно Надал: "Тернопіль підтримує судовий позов Івано-Франківська та інших міст до уряду з вимогою скасувати незаконні обмеження, що суперечать Конституції України".

Деталі: У п'ятницю про позов повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, пише Укрінформ.

Пряма мова Марцінківа: "Учора уряд не переглянув "червону" зону для нас. Тому учора ми подали заяву на Кабмін до Окружного адміністративного київського суду. До цього позову приєднались не лише міста Івано-Франківської області, але й Тернопіль, який з понеділка увійде в "червону" зону".

Деталі: За словами Марцінківа, у понеділок у Івано-Франківську проведуть засідання міської комісії ТЕБ і НС, на якому планують відкрити дитсадки та школи міста з 14 вересня.

У свою чергу, мер Тернополя Сергій Надал на своїй сторінці в Facebook заявив, що уряд хоче загнати Західну Україну в блокаду.

Дослівно Надал: "Мені видається, що в уряді з’явилися нові "постишеві" та "кагановичі". Вони хочуть загнати у блокаду Західну Україну, бо та відстоює українську мову, висловлює протест проти злочинного здорожчання газу, електрики. Вони діють тими ж методами, що і продзагони під час Голодомору 33 року, коли комуністи оточували села, забираючи останні хлібні крихти, відбираючи засоби виробництва і зрештою голодомором вбили мільйони українців лише тому, що ті хотіли залишатися українцями.

Звертаюсь до послідовників "сталінської політики" - українці будуть захищатися. Ми вміємо це робити. Ми не дозволимо нас знову нищити - свідомо, чи внаслідок злочинної професійної непридатності".

Цьому передувало: 3 вересня державна комісія ТЕБ та НС затвердили нові зони епідемічної небезпеки COVID-19 – із 7 вересня у "червоній зоні" будуть: міста Тернопіль, Бережани, Чортків і 7 районів Тернопільської області; міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш і 2 райони Івано-Франківської області; міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області; місто Дубно та Костопільський район Рівненської області; Великобурлуцький район Харківської області; місто Чернівці й 6 районів Чернівецької області; Бобровицький район Чернігівської області.

 
ДЖЕРЕЛО - TELEGRAM КОРОНАВІРУС У РЕГІОНАХ

Попри потрапляння до "червоної" зони, у Тернополі не будуть посилювати карантин, заявив мер Тернополя Сергій Надал, хоча сам захворів на COVID-19.

Українська правда
Теми: ТернопільІвано-Франківськкарантинкоронавіруссуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Тернопіль та Івано-Франківськ оскаржують "червону зону" в суді

Fitch підтвердив рейтинг України на рівні "B" зі стабільним прогнозом

Черговий антирекорд: більше 2800 випадків коронавірусу за добу

Росія ввела санкції проти депутатів з фракції "ЄС", "Батьківщина" та "Голос"

Новини 4 вересня: "докази" Лукашенка, довіра до Зеленського

аудіоУ Лукашенка опублікували нібито розмову Варшави та Берліна щодо отруєння Навального

Усі новини...
Тернопіль
У Тернополі в поїзди не братимуть пасажирів із 7 вересня – УЗ
Тернопіль відмовляється посилювати карантин
У мера Тернополя – COVID-19
Останні новини
12:00
Естонія закупить військове обладнання через зростання активності РФ на Балтиці
11:57
Шмигаль: курс долара у 2021 році очікується на рівні 29 гривень
11:35
Тернопіль та Івано-Франківськ оскаржують "червону зону" в суді
11:08
З липня кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла більш ніж удвічі
10:56
Fitch підтвердив рейтинг України на рівні "B" зі стабільним прогнозом
10:27
У Києві знову більше 300 випадків коронавірусу за добу
10:19
60 тон алкоголю: посадовців ДФС Тернопільщини підозрюють у розтраті
10:03
На Харківщині – 380 нових випадків COVID-19 за добу
09:39
Пожежі на Харківщині та Луганщині локалізували, але виникла нова
08:43
Черговий антирекорд: більше 2800 випадків коронавірусу за добу
Усі новини...