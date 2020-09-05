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У Лейпцигу демонстранти напали на поліцію, в хід пішов сльозогінний газ

Субота, 5 вересня 2020, 12:27
У Лейпцигу демонстранти напали на поліцію, в хід пішов сльозогінний газ

У Лейпцигу (Німеччина) у п’ятницю ввечері спонтанна демонстрація переросла у сутички з поліцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За даними поліції, люди в масках закидали бруківкою і цеглою поліцейський відділок і прибулі екстрені служби, підпалили сміттєві баки і встановили палаючі барикади на рейках трамвая.

 "У наших співробітників і транспортні засоби кидали камінням" - повідомила представниця поліції.

У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Про арешти і поранених в результаті сутичок не повідомляється.

У стихійній демонстрації взяли участь до ста осіб. Майже всі вони були вдягнуті у чорне і були в масках.

Приводом для несанкціонованої демонстрації стало виселення лівих активістів з покинутого будинку на сході Лейпцига У четвер вже була подібна  демонстрація, яку розігнали поліцейські.

Заворушення у п’ятницю тривали близько години, потім поліція взяла ситуацію під контроль. Місцеві жителі допомогли прибрати з вулиць барикади з дорожніх знаків і палаючих сміттєвих баків. Деякі кричали бунтівникам, щоб вони забиралися з Конневіца (район Лейпцига). В окрузі часто відбуваються заворушення. Зокрема, ще одну демонстрацію призначили на вечір суботи.

Теми: Німеччина
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