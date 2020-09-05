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Польща хоче спростити законне проживання для нащадків Речі Посполитої

Субота, 5 вересня 2020, 13:10

Польський уряд планує спростити правила отримання можливості законного проживання для нащадків першої та другої Речі Посполитої.

Про це повідомив глава канцелярії прем’єра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Business insider.

"Уряд починає роботу над рішеннями, які дозволять спростити процедури і можливості, пов'язані з поселенням в Польщі всіх нащадків жителів першої і другої Речі Посполитої, які заявляють про зв'язок з Польщею" - повідомив Дворчик.

Перша Річ Посполита існувала на частині територій сучасних Польщі, Литви, Білорусі, України, Росії та Латвії у 1569-1795 роках. Друга Річ Посполита існувала в 1918-1939 роках на частині територій сучасних Польщі, Литви, Білорусі та України.

Важко уявити, однак, документування генеалогічного дерева, що доводить походження від жителя першої речі посполитої. Однак, з іншого боку, така широка категорія потенційних мігрантів може стати способом порятунку польського ринку праці.

Згідно з урядовими прогнозами, якщо не буде вжито ніяких дій, до 2030 року Польщі бракуватиме близько 4 мільйонів співробітників.

Теми: Польща


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