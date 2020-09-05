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У Мінську акція протесту студентів почалася з затримань

Субота, 5 вересня 2020, 14:31
Tut.by

У Мінську в субботу проходить акція протесту студентів, кількох її учасників затримали на самому початку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Tut.by і білоруську службу Радіо Свобода.

 
Tut.by

Біля кінотеатру" Жовтень " о 12:00 мала розпочатися акція солідарності студентів.

До полудня студенти мінських університетів стали підходити до кінотеатру. Вони стали невеликими групами по кілька десятків людей, деякі тримали біло-червоно-білі прапори.

"О 12. 05 там вже почали затримувати. Люди в цивільному і масках затримали мінімум двох хлопців - вони відвели їх в мікроавтобус без номерів" - йдеться у повідомленні порталу.

 
Tut.by

На вулиці Карла Маркса затримали понад 15 осіб, які брали участь в студентському марші.

Зазначається, що до будівель університетів прибувають також батьки студентів.

Напередодні в Мінському державному лінгвістичному університеті ОМОН затримав кількох студентів, які серед інших до того співали в холі вишу "Марсельєзу". Через кілька годин затриманих випустили.

У суботу міністр освіти Ігор Карпенко розпорядився посилити контроль за доступом сторонніх осіб до навчальних закладів.

У Білорусі з 9 серпня йдуть масові акції протесту проти результатів виборів президента, на яких переможцем оголошений Александр Лукашенко.

Теми: Білорусьакції


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