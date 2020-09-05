У Чехії вперше з початку епідемії майже 800 заражень коронавірусом

У п'ятницю лабораторії в Чехії підтвердили зараження коронавірусом у 798 осіб, що є максимальним показником за один день з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Попередній найбільший показник заражень був зафіксований у четвер і становив 679 нових випадків захворювання.

Число хворих в даний час, яке становить майже 7800 осіб, також є рекордним. У більшості з них хвороба протікає у легкій формі.

У лікарнях перебувають 190 пацієнтів або менше трьох відсотків від загального числа заражених.

За минулий тиждень кількість госпіталізованих збільшилася на 30 відсотків. За останніми даними, 44 пацієнти потребують інтенсивної терапії в стаціонарах.

На цьому тижні в країні зростає число тих, що заразилися, ще минулої неділі в Чехії виявили більше 100 заражень, а потім все більше і більше.

Влада країни вже ввела нові обмежувальні заходи в Празі, тепер в магазинах і торгових центрах громадяни зобов'язані носити маски. Бари, ресторани та нічні клуби будуть закриті з півночі до 6 ранку.