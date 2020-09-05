Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чехії вперше з початку епідемії майже 800 заражень коронавірусом

Субота, 5 вересня 2020, 16:03
У Чехії вперше з початку епідемії майже 800 заражень коронавірусом

У п'ятницю лабораторії в Чехії підтвердили зараження коронавірусом у 798 осіб, що є максимальним показником за один день з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Попередній найбільший показник заражень був зафіксований у четвер і становив 679 нових випадків захворювання.

Число хворих в даний час, яке становить майже 7800 осіб, також є рекордним. У більшості з них хвороба протікає у легкій формі.

У лікарнях перебувають 190 пацієнтів або менше трьох відсотків від загального числа заражених.

За минулий тиждень кількість госпіталізованих збільшилася на 30 відсотків. За останніми даними, 44 пацієнти потребують інтенсивної терапії в стаціонарах.

На цьому тижні в країні зростає число тих, що заразилися, ще минулої неділі в Чехії виявили більше 100 заражень, а потім все більше і більше.

Влада країни вже ввела нові обмежувальні заходи в Празі, тепер в магазинах і торгових центрах громадяни зобов'язані носити маски. Бари, ресторани та нічні клуби будуть закриті з півночі до 6 ранку.

Теми: Чехіякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Чехія
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
Чеський міністр: ЄС стане рівноправним глобальним гравцем лише коли буде федерацією
У Чехії горять 40 гектарів лісу: є постраждалі
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: