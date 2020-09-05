Білоруські силовики вивезли з країни соратницю Тихановської

Член президії Координаційної ради Білорусі Ольга Ковалькова перетнула вночі білорусько-польський кордон та зараз перебуває у Варшаві.

Джерело: Ковалькова 5 вересня на пресконференції у Варшаві, яку цитує TUT.BY

Пряма мова: "Коли я перебувала за гратами, представники влади прийшли до мене та сказали, що якщо я не поїду, а залишуся в країні, мене довго не випускатимуть з в'язниці. Вони прийшли до мене в СІЗО, посадили у свою машину, одягли капюшон, дали маску, посадили на заднє сидіння та вивезли зі слідчого ізолятора. Вони перевезли мої речі через кордон та запропонували викликати таксі на нейтральній території. Але там був автобус, який їхав до Варшави, і польські прикордонники попросили водія забрати мене".

Деталі: За словами білоруської опозиціонерки, її доставили на прикордонний перехід у Брузгах поблизу Гродно, де вона пройшла паспортний контроль.

Потім їй вдалося зв'язатися з польським послом у Мінську Артуром Міхальським, який посприяв її приїзду до Варшави.

Вона додала, що не збиралася виїжджати з Білорусі та скоро повернеться на батьківщину.

На пресконференції у Варшаві з Ковальковою поспілкувався голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

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