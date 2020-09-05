Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білоруські силовики вивезли з країни соратницю Тихановської

Субота, 5 вересня 2020, 20:20
Білоруські силовики вивезли з країни соратницю Тихановської

Член президії Координаційної ради Білорусі Ольга Ковалькова перетнула вночі білорусько-польський кордон та зараз перебуває у Варшаві.

Джерело: Ковалькова 5 вересня на пресконференції у Варшаві, яку цитує TUT.BY

Пряма мова: "Коли я перебувала за гратами, представники влади прийшли до мене та сказали, що якщо я не поїду, а залишуся в країні, мене довго не випускатимуть з в'язниці. Вони прийшли до мене в СІЗО, посадили у свою машину, одягли капюшон, дали маску, посадили на заднє сидіння та вивезли зі слідчого ізолятора. Вони перевезли мої речі через кордон та запропонували викликати таксі на нейтральній території. Але там був автобус, який їхав до Варшави, і польські прикордонники попросили водія забрати мене".

Деталі: За словами білоруської опозиціонерки, її доставили на прикордонний перехід у Брузгах поблизу Гродно, де вона пройшла паспортний контроль.

Потім їй вдалося зв'язатися з польським послом у Мінську Артуром Міхальським, який посприяв її приїзду до Варшави.

Вона додала, що не збиралася виїжджати з Білорусі та скоро повернеться на батьківщину.

На пресконференції у Варшаві з Ковальковою поспілкувався голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

Нагадаємо:

  • 24 серпня в Мінську затримали двох членів президії Координаційної ради — Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського. Їх звинуватили в організації несанкціонованого масового заходу. За рішенням суду вони заарештовані на 10 діб.
  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьопозиціяПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
Президент упевнений, що "вагнерівці" не нападуть із Білорусі
Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: