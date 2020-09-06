Від початку пандемії COVID-19 діагностували у 27 мільйонів людей. 70% вже одужали

Станом на 5 вересня у світі діагностовано понад 27 мільйонів випадків зараження коронавірусом. 19 мільйонів пацієнтів вже одужали

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: у 213 країнах зафіксовано 27 030 219 випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 19 134 994 людини. 888 083 пацієнтів померло.

Найбільша кількість хворих зафіксована в США – 6,4 мільйона, на другому місці в світі – Бразилія (4,1 мільйона), на третьому Індія – 4 мільйона. Згідно офіційної інформації російської влади, РФ четверта в світі за кількістю діагностованих заражень COVID-19 (1 020 310 випадків).

Довідка: Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

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