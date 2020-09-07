Глава МВС Білорусі: Наша міліції найгуманніша міліція в світі
Понеділок, 7 вересня 2020, 02:56
Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв заявив, що білоруська міліція є "найгуманнішої в світі".
Джерело: етер передачі "Тиждень" на держканалі СТВ, передає TUT.BY
Пряма мова: "Кажуть про жорстокість білоруської міліції. А я хочу сказати так: більш гуманної, витриманої і холоднокровної міліції немає ніде в світі, я в цьому впевнений".
Нагадаємо:
- Уже місяць в Білорусі проходять мирні акції протесту, за цей час в країні силовики вбили близько 10 осіб, тисячі отримали поранення.
- Близько 70 осіб, які перестали виходити на зв'язок з рідними в дні масових протестів в Білорусі, до цих пір вважаються зниклими.
- Міністр Караєв нещодавно повідомив, що "30 моїх військовослужбовців і співробітників як і раніше з важкими каліцтвами знаходяться в госпіталі і в лікарнях".