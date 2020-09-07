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Глава МВС Білорусі: Наша міліції найгуманніша міліція в світі

Понеділок, 7 вересня 2020, 02:56
Глава МВС Білорусі: Наша міліції найгуманніша міліція в світі

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв заявив, що білоруська міліція є "найгуманнішої в світі".

Джерело: етер передачі "Тиждень" на держканалі СТВ, передає TUT.BY

Пряма мова: "Кажуть про жорстокість білоруської міліції. А я хочу сказати так: більш гуманної, витриманої і холоднокровної міліції немає ніде в світі, я в цьому впевнений".

Нагадаємо:

  • Уже місяць в Білорусі проходять мирні акції протесту, за цей час в країні силовики вбили близько 10 осіб, тисячі отримали поранення.
  • Близько 70 осіб, які перестали виходити на зв'язок з рідними в дні масових протестів в Білорусі, до цих пір вважаються зниклими.
  • Міністр Караєв нещодавно повідомив, що "30 моїх військовослужбовців і співробітників як і раніше з важкими каліцтвами знаходяться в госпіталі і в лікарнях".

Теми: ЛукашенкоБілорусьвиборивбивство
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