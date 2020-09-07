Глава МВС Білорусі: Наша міліції найгуманніша міліція в світі

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв заявив, що білоруська міліція є "найгуманнішої в світі".

Джерело: етер передачі "Тиждень" на держканалі СТВ, передає TUT.BY

Пряма мова: "Кажуть про жорстокість білоруської міліції. А я хочу сказати так: більш гуманної, витриманої і холоднокровної міліції немає ніде в світі, я в цьому впевнений".

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