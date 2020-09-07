Шевченко прокоментував матч Україна - Іспанія, який його команда програла з рахунком 0:4

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував матч проти Іспанії, який його команда програла з рахунком 4:0 у дивізіоні А Ліги Націй.

Джерело: Українська асоціація футболу

Пряма мова: "Головна проблема сьогодні була не в одному гравці чи в кількох окремих виконавцях. Головна проблема полягала в тому, що наша команда не відновилася. Друга гра на такому рівні завжди дається важко. Коли ми зустрічаємося з топ-збірними, ми дуже важко потім відновлюємося. Хлопці віддали на полі всі сили, але Іспанія була кращою.

Деталі: Після матчу журналісти запитали тренера збірної України, чому партнери не підстраховували захисників українських воріт належним чином.

Пряма мова: "Насамперед річ у тім, що іспанці дуже добре маневрували. Нам не вистачало фізичних сил. Суперники змінювали діапазон атак та мали перевагу на флангах. Згідно з вимогами сучасного футболу, особливо в протистоянні з такими сильними опонентами, коли ти залишаєшся один в один, то маєш догравати момент".

Що передувало: Команда Шевченко програла збірній Іспанії. Переказ матчу.