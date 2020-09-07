У Білорусі затримали ще одного члена Координаційної ради

6 вересня в Мінську затримали члена КС Андрія Єгорова.

Джерело: Координаційна рада

Дослівно: "Сьогодні близько 14:00 в районі вул. Чеботарьова був затриманий член Координаційної ради Андрій Єгоров. Інформація про його місцезнаходження до цих пір не відома"

Що передувало: Також 6 вересня член президії Координаційної ради опозиції в Білорусі Ольга Ковалькова заявила, що її змусили покинути країну з погрозою тривалого арешту і вона виїхала до Польщі.

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