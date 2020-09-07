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У Білорусі затримали ще одного члена Координаційної ради

Понеділок, 7 вересня 2020, 05:38

6 вересня в Мінську затримали члена КС Андрія Єгорова.

Джерело: Координаційна рада

Дослівно: "Сьогодні близько 14:00 в районі вул. Чеботарьова був затриманий член Координаційної ради Андрій Єгоров. Інформація про його місцезнаходження до цих пір не відома"

 

Що передувало: Також 6 вересня член президії Координаційної ради опозиції в Білорусі Ольга Ковалькова заявила, що її змусили покинути країну з погрозою тривалого арешту і вона виїхала до Польщі.

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Нагадаємо:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, відповідно до яких Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Теми: Білорусьвибори


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