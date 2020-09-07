Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні за неділю – 2174 хворих на COVID, лідери – Київ і Львівщина

Понеділок, 7 вересня 2020, 08:56
В Україні за неділю – 2174 хворих на COVID, лідери – Київ і Львівщина

У неділю, 6 вересня, в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 174 особам, 31 хворий помер, 379 пацієнтів одужали від коронавірусної хвороби.

Джерело: дані РНБО й МОЗ

Деталі: Найбільше нових випадків за добу зафіксовано у Києві (244) та Львівській області (186), Тернопільській (165), Чернівецькій (163) та Івано-Франківській (161) областях, в Одеській (145) і Харківській (139) областях. Менше у Рівненській (102), Хмельницькій (95), Житомирській (88) і Київській (86) областях.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в обласних центрах областей із найбільшим приростом хворих показники такі: Львів – 99 нових випадків,, Тернопіль – 42, Чернівці – 82, Івано-Франківськ – 53 випадки.

За летальними випадками – антилідери за останню добу: Львівська й Чернівецька області (по 5 випадків), Харківська область (4), Івано-Франківська й Дніпропетровська області (по 3). У столиці Київ, а також Вінницькій, Житомирській і Миколаївській областях померли по 2 хворих із коронавірусом. 

У неділю було госпіталізовано 269 хворих.

 

За останню добу було здійснено 19 006 тестувань, із них 15 224 методом ПЛР і 3 782 методом ІФА.

Із тих, хто 6 вересня вже отримав позитивний результат тесту на коронавірус, – 145 дітей і 77 медпрацівників (за весь час пандемії – 8 941 дітей і 12 069 медпрацівників).

Загалом за час пандемії в Україні 138 068 осіб захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19, із них 2 877 осіб стали її жертвами, 62 606 вже одужали. Зараз хворіють 72 585 жителів України.

Нагадаємо: Із 7 вересня в Україні адаптивний карантин на місцях діє по-новому відповідно до зон епідемічної небезпеки поширення COVID-19, визначених комісією ТЕБ та НС 3 вересня.

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяКиївЛьвівщина
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...