В Україні за неділю – 2174 хворих на COVID, лідери – Київ і Львівщина

У неділю, 6 вересня, в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 174 особам, 31 хворий помер, 379 пацієнтів одужали від коронавірусної хвороби.

Джерело: дані РНБО й МОЗ

Деталі: Найбільше нових випадків за добу зафіксовано у Києві (244) та Львівській області (186), Тернопільській (165), Чернівецькій (163) та Івано-Франківській (161) областях, в Одеській (145) і Харківській (139) областях. Менше у Рівненській (102), Хмельницькій (95), Житомирській (88) і Київській (86) областях.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в обласних центрах областей із найбільшим приростом хворих показники такі: Львів – 99 нових випадків,, Тернопіль – 42, Чернівці – 82, Івано-Франківськ – 53 випадки.

За летальними випадками – антилідери за останню добу: Львівська й Чернівецька області (по 5 випадків), Харківська область (4), Івано-Франківська й Дніпропетровська області (по 3). У столиці Київ, а також Вінницькій, Житомирській і Миколаївській областях померли по 2 хворих із коронавірусом.

У неділю було госпіталізовано 269 хворих.

За останню добу було здійснено 19 006 тестувань, із них 15 224 методом ПЛР і 3 782 методом ІФА.

Із тих, хто 6 вересня вже отримав позитивний результат тесту на коронавірус, – 145 дітей і 77 медпрацівників (за весь час пандемії – 8 941 дітей і 12 069 медпрацівників).

Загалом за час пандемії в Україні 138 068 осіб захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19, із них 2 877 осіб стали її жертвами, 62 606 вже одужали. Зараз хворіють 72 585 жителів України.

Нагадаємо: Із 7 вересня в Україні адаптивний карантин на місцях діє по-новому відповідно до зон епідемічної небезпеки поширення COVID-19, визначених комісією ТЕБ та НС 3 вересня.