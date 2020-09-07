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Степанов заявив, що Кабмін вранці дав старт доплатам медиків

Понеділок, 7 вересня 2020, 09:39

Кабінет міністрів у понеділок вранці провів позачергове засідання, на якому ухвалив постанову, що дозволить нарешті медикам отримати обіцяні доплати.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 7 вересня  

Деталі: Голова МОЗ повідомив, що перед брифінгом відбулося позачергове засідання Кабінету міністрів.   

Зокрема, була прийнята постанова, яка врегульовувала механізм доплати лікарям на загальну суму  5,95 млрд.

За словами Степанова, одразу після публікації лікарні зможуть укласти угоди і до кінця вересня отримувати доплату.

Також було прийнято постанову щодо затвердження переліку спеціалізованих організацій, через які закуповуються деякі лікарські засоби.

Теми: Кабінет міністрівМОЗмедициназарплати


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