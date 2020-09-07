СБУ: контррозвідка вивела з "ДНР" бойовика, який дав важливі свідчення

Контррозвідники Служби безпеки України вивели з тимчасово окупованої території Донецької області колишнього бойовика танкового батальйону терористичної організації "ДНР".

Джерело: СБУ

Деталі: Спецслужбовці кажуть, що чоловік надав важливі свідчення про конкретні обставини російської збройної агресії та військового забезпечення РФ бойовиків "ДНР".

А саме про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ, підготовку членів НЗФ інструкторами-військовослужбовцями ЗС РФ у таборах і на полігонах неподалік Ростову-на-Дону.

В СБУ кажуть, що їхня перевірка підтвердила, що особа не брала безпосередньої участі у бойових діях і не вчиняла інших тяжких та особливо тяжких злочинів, а тому суд звільнив колишнього бойовика від кримінальної відповідальності.