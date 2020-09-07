Британська поліція затримала підозрюваного у нападі з ножем у Бірмінгемі

27-річний чоловік був затриманий за підозрою у вбивстві і замаху на вбивство у зв'язку з серією ножових поранень в Бірмінгемі, в результаті яких одна людина загинула і кілька отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Підозрюваний був затриманий в одному з будинків в районі Селлі-Оук у Бірмінгемі близько 4 години ранку в понеділок, йдеться в заяві поліції.

Поліція намагалася вистежити підозрюваного протягом всієї ночі.

Начальник поліції Бірмінгема, головний суперінтендант Стів Грем, сказав: "Офіцери працювали вчора і до раннього ранку в спробі знайти людину, яку ми вважаємо відповідальною за ці жахливі злочини. Одна лінія розслідування привела нас сьогодні вранці за адресою в районі Селлі-Оук, де був заарештований чоловік. Очевидно, що це дуже важлива подія, але наше розслідування триває".

23-річний чоловік загинув, ще семеро людей отримали ножові поранення під час нападу в ніч на неділю у Бірмінгемі.

Напади тривали протягом двох годин, в тому числі на вулицях "китайського кварталу", а також в районі, популярному серед представників сексуальних меншин.

Поліція заявила, що немає ніяких доказів того, що поранення були злочином на ґрунті ненависті.