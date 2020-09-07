Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська поліція затримала підозрюваного у нападі з ножем у Бірмінгемі

Понеділок, 7 вересня 2020, 10:25

27-річний чоловік був затриманий за підозрою у вбивстві і замаху на вбивство у зв'язку з серією ножових поранень в Бірмінгемі, в результаті яких одна людина загинула і кілька отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Підозрюваний був затриманий в одному з будинків в районі Селлі-Оук у Бірмінгемі близько 4 години ранку в понеділок, йдеться в заяві поліції.

Поліція намагалася вистежити підозрюваного протягом всієї ночі.

Начальник поліції Бірмінгема, головний суперінтендант Стів Грем, сказав: "Офіцери працювали вчора і до раннього ранку в спробі знайти людину, яку ми вважаємо відповідальною за ці жахливі злочини.  Одна лінія розслідування привела нас сьогодні вранці за адресою в районі Селлі-Оук, де був заарештований чоловік. Очевидно, що це дуже важлива подія, але наше розслідування триває".

23-річний чоловік загинув, ще семеро людей отримали ножові поранення під час нападу в ніч на  неділю у Бірмінгемі.

Напади тривали протягом двох годин, в тому числі на вулицях "китайського кварталу", а також в районі, популярному серед представників сексуальних меншин.

Поліція заявила, що немає ніяких доказів того, що поранення були злочином на ґрунті ненависті.

Теми: Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії: Україна і Росія трохи просунулись на різних напрямках
Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів – Британія в ООН
Бренсон закликав британську владу зняти санкції з Тінькова
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: