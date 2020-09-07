За добу у Білорусі затримали більше 600 осіб

У неділю, 6 вересня, в Білорусі затримали 633 осіб, які брали участь в мирних акціях по всій країні.

Джерело: прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова у Telegram

Дослівно: "Всього вчора за порушення законодавства про масові заходи в республіці затримані 633 людини.

До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих заселені 363 людини".

Деталі: У МВС заявили, що всього 6 вересня зафіксували 42 протестні акції в різних населених пунктах республіки.

Повідомляється, що загальна кількість учасників склала близько 31 тис. осіб.

Представниця МВС пише, що у Мінську люди наносили різні написи на спецтранспорт і провокували конфлікти з міліцією, а в Гродно "радикально налаштовані активісти виходили на проїжджу частину і перешкоджали руху автомашин".

Дослівно Чемоданова: "На неодноразові законні вимоги припинити протиправні дії окремі учасники відповідали не тільки вигуками гасел: у сторону співробітників летіли пластикові пляшки, палиці та каміння".

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