За добу у Білорусі затримали більше 600 осіб
У неділю, 6 вересня, в Білорусі затримали 633 осіб, які брали участь в мирних акціях по всій країні.
Джерело: прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова у Telegram
Дослівно: "Всього вчора за порушення законодавства про масові заходи в республіці затримані 633 людини.
До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих заселені 363 людини".
Деталі: У МВС заявили, що всього 6 вересня зафіксували 42 протестні акції в різних населених пунктах республіки.
Повідомляється, що загальна кількість учасників склала близько 31 тис. осіб.
Представниця МВС пише, що у Мінську люди наносили різні написи на спецтранспорт і провокували конфлікти з міліцією, а в Гродно "радикально налаштовані активісти виходили на проїжджу частину і перешкоджали руху автомашин".
Дослівно Чемоданова: "На неодноразові законні вимоги припинити протиправні дії окремі учасники відповідали не тільки вигуками гасел: у сторону співробітників летіли пластикові пляшки, палиці та каміння".
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Нагадаємо:
- 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати.
- Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, відповідно до яких Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.