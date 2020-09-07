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Купатися у Києві не рекомендують на жодному з пляжів

Понеділок, 7 вересня 2020, 12:38

На всіх офіційних пляжах Києва не рекомендовано купатися через якість води в річках.

Джерело: комунальне підприємство з охорони, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва "Плесо"

Дослівно: "Станом на 07.09.20 статуси муніципальних пляжів Києва: Червоні прапори (не купатися) на всіх офіційних пляжах: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Тельбін", "Райдуга", "Центральний", "Чорторий", "Галерний", "Троєщина", "Вербний", "Пуща-Водиця".

Така ситуація обумовлена аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі, а також опадами, що були 03.09.20. Всі ці фактори значно погіршують нормативні показники води".

Деталі: Вересень почався в Україні тепло, 7 вересня станом на 12:30 температура повітря у Києві становить 26 градусів.

Теми: Київекологія


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