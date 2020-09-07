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У липні більше 40% українців не визначилися, за кого голосуватимуть на місцевих виборах

Понеділок, 7 вересня 2020, 13:10

За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", станом на кінець липня 41% українців не визначилися із партією, за яку хотіли би голосувати на місцевих виборах в Україні 25 жовтня. 

Джерело: опитування соцгрупи "Рейтинг", проведене 30-31 липня

Деталі: Зокрема, 41% респондентів не змогли відповісти на питання, за яку партію проголосували б, якби вибори проводилися наступної неділі.

 

При цьому 77% опитаних заявили, що плануюють брати участь у виборах.  

Серед тих 60%, які визначилися із партією, найбільше підтримують "Слугу народу" - 30%, далі "Опозиційна платформа - За життя" - 17% та "Євросолідарність" - 16%. Наступна "Батьківщина" - 9%. 

Інші партії підтримують по 3% і менше опитаних. 

 

Дослідження провела соцгрупа "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень МРІ з 30 по 31 липня 2020 року.

Дані зібрали за допомогою телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.

Опитування проводилося за випадковою вибіркою серед 2472 громадян України віком від 16 років і старше.

Статистична похибка не перевищує 2%.

Українська правда
Теми: опитуваннясоціологіявиборимісцева влада


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