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Українцям не подобається, що робить влада, щодо Зеленського думки розділилися

Понеділок, 7 вересня 2020, 13:18
Українцям не подобається, що робить влада, щодо Зеленського думки розділилися

Українці переважно не схвалюють дії влади. Щодо президента Володимира Зеленського думки розділилися приблизно порівну.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного наприкінці липня.

Деталі: 47% опитаних відповіли, що не схвалюють діяльність Зеленського, 42% притримуються протилежної думки щодо президента.

Діяльність уряду не влаштовує 59% українців, натомість 17% схвалюють дії Кабміну.

До Верховної Ради українці ставляться найгірше – 73% не схвалюють діяльність цього органу, і лише 16% схвалюють.

 

Згідно з дослідженням, найбільше дії Зеленського не подобаються мешканцям сходу країни, а от центр України показав максимальний відсоток тих, хто підтримує діяльність президента. Хоча показники не дуже відрізняються.

 

Стосовно дій уряду і Ради оцінки українців у різних регіонах теж приблизно однакові.

 
 

Опитування було проведено на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту з 30 по 31 липня.

Дослідження проводилося за випадковою вибіркою, яка включала 2472 громадян України.

Статистична похибка не перевищує 2 відсотків.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийопитуваннявладаКабінет міністрівВерховна Рада
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