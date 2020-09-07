В окупованому Криму почався найжорсткіший етап обмежень подачі води
З 7 вересня в окупованому Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ почався третій, найжорсткіший, етап обмежень подачі води.
Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на інформацію окупаційної влади Криму
Дослівно: "Питну воду мешканцям подаватимуть строго по годинах - вранці і ввечері. У Сімферополі частина міста буде отримувати воду по три години вранці і ввечері: з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00".
Деталі: За інформацією окупантів Сімферополя, на третьому етапі споживання води знизиться до 100 тис. кубометрів на добу замість 160 тис. кубів.
Відзначається, що з 24 серпня в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів стартував перший етап обмеження подачі води.
З 2 вересня ввели другий етап обмежень - встановили погодинний графік подачі води.
Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "найгіршого сценарію" з водопостачанням півострова.
Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Криму 27 серпня сказав, що питання водопостачання півострова "ще треба вирішити".
Читайте також: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів
Передісторія:
- Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено лише після деокупації півострова.
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
- Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку й підземних джерел. Кримчан закликають економити воду.
- За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.