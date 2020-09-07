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В окупованому Криму почався найжорсткіший етап обмежень подачі води

Понеділок, 7 вересня 2020, 13:39

З 7 вересня в окупованому Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ почався третій, найжорсткіший, етап обмежень подачі води.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на інформацію окупаційної влади Криму

Дослівно: "Питну воду мешканцям подаватимуть строго по годинах - вранці і ввечері. У Сімферополі частина міста буде отримувати воду по три години вранці і ввечері: з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00".

Деталі: За інформацією окупантів Сімферополя, на третьому етапі споживання води знизиться до 100 тис. кубометрів на добу замість 160 тис. кубів.

Відзначається, що з 24 серпня в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів стартував перший етап обмеження подачі води.

З 2 вересня ввели другий етап обмежень - встановили погодинний графік подачі води.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "найгіршого сценарію" з водопостачанням півострова.

Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Криму 27 серпня сказав, що питання водопостачання півострова "ще треба вирішити".

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Передісторія:

  • Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено лише після деокупації півострова.
  • Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
  • Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку й підземних джерел. Кримчан закликають економити воду.
  • За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

Теми: КримводаокупаціяРосія


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