В окупованому Криму почався найжорсткіший етап обмежень подачі води

З 7 вересня в окупованому Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ почався третій, найжорсткіший, етап обмежень подачі води.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на інформацію окупаційної влади Криму

Дослівно: "Питну воду мешканцям подаватимуть строго по годинах - вранці і ввечері. У Сімферополі частина міста буде отримувати воду по три години вранці і ввечері: з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00".

Деталі: За інформацією окупантів Сімферополя, на третьому етапі споживання води знизиться до 100 тис. кубометрів на добу замість 160 тис. кубів.

Відзначається, що з 24 серпня в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів стартував перший етап обмеження подачі води.

З 2 вересня ввели другий етап обмежень - встановили погодинний графік подачі води.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "найгіршого сценарію" з водопостачанням півострова.

Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Криму 27 серпня сказав, що питання водопостачання півострова "ще треба вирішити".

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