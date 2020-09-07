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В аеропорту "Бориспіль" викрили корупційну схему, що діяла п'ять років

Понеділок, 7 вересня 2020, 14:52

НАБУ та САП викрили корупційну схему незаконного розпорядження майном міжнародного аеропорту "Бориспіль", що призвела до 16,5 млн грн шкоди держпідприємству.

Джерело: сайт Національного антикорупційного бюро

Деталі: Як з’ясувало слідство, службові особи аеропорту з 2014 по 2019 рік на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення підприємцям за заниженою вартістю.

За двома незаконними договорами розмір шкоди "Борисполю" перевищує 16,5 млн грн.

У НАБУ пояснюють, що, оскільки майно належить Міністерству інфраструктури України, передавати його в оренду має право виключно Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою.

7 вересня слідчі повідомили про підозру у цій справі колишньому керівнику підприємства та начальнику служби орендних відносин.

Як стало відомо Українській правді від своїх джерел в НАБУ, йдеться про екскерівника аеропорту Євгена Дихне. Зараз він обіймає посаду президента авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Їхні дії кваліфіковані за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем).

Розслідування вказаних фактів здійснюється із червня 2019 року. Наразі НАБУ і САП продовжують дослідження інших епізодів.

Українська правда
Теми: БориспільавіаКиївкримінал


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