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Річниця "великого обміну": РФ продовжує хапати і мучити в СІЗО нових в'язнів

Понеділок, 7 вересня 2020, 16:06

Через рік після звільнення 24 українських військових моряків і 11 в'язнів Кремля, кількість політв'язнів у російських в'язницях зростає, сфабриковану "справу" проти українських моряків в РФ не закрито.

Джерело: адвокат Микола Полозов в Facebook

Деталі: 7 вересня виповнилася річниця радісної події - додому в Україну повернулися 24 військових моряків і 11 політичних ув'язнених.

На жаль, за минулий рік кількість українських політв'язнів збільшилася. За словами адвоката, після "великого обміну" у вересні 2019 року в російських в'язницях на материку і в окупованому Криму утримувалося 113 осіб. Наразі - 135. Сотня з них це кримські татари.

Навіть за російськими мірками масові обшуки і затримання в Криму є незвичайним явищем, зазначає Полозов.

За його словами, кожен з українських політв'язнів вірить і сподівається на те, що він потрапить в список на обмін і це дасть йому шанс знайти свободу, оскільки ніхто з них не вірить в російську систему правосуддя і всі розуміють, що єдиний спосіб повернутися до своїх близьких це політичні домовленості про звільнення українських політв'язнів.

Пряма мова: "Окреме питання це "юридична очищення". Наприклад, після звільнення Едема Бекірова, російські правоохоронці і суд оголосили його в розшук, зробивши вигляд, що їм нічого не відомо про його звільнення в рамках обміну.

Справа українських моряків теж не закрита. Її лише призупинено і вони також знаходяться під дамокловим мечем активності і інтересів Слідчого правління ФСБ Росії.

Цілком очевидно, що динаміка захоплень нових заручників і фабрикація подібного роду справ невтішна. Людей будуть продовжувати хапати, мучити в СІЗО і колоніях, особливо в окупованому Криму.

Без чіткої стратегії захисту прав своїх громадян від агресії російських силових структур ці захоплення будуть постійно повторюватися в замкнутому циклі. Звільнити українських політв'язнів можна буде тільки розірвавши це порочне коло".

Українська правда
Теми: заручникиполітв'язніРосія


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