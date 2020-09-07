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Клініка Шаріте: Навального вивели з коми

Понеділок, 7 вересня 2020, 16:16

Німецька клініка Шаріте, де на лікування перебуває отруєний російський опозиціонер Олексій Навальний, повідомила, що політика вивели з коми. 

Про це йдеться у повідомленні клініки, яке є у розпорядженні "Європейської правди". 

За словами клініки, стан здоров'я Навального, який лікується у там з 22 серпня, покращився. 

"Штучна кома пацієнта, яка підтримувалась медикаментами, закінчилася. Пацієнта поступово відлучають від ШВЛ. Він реагує на те, що з ним розмовляють", - заявили у клініці.

Водночас у Шаріте не виключають, що важке отруєння матиме довгострокові наслідки для здоров'я політика.

Німецькі лікарі підтримують тісний контакт з дружиною Навального. Порадившись із дружиною, Шаріте вважає, що публічне інформування про стан здоров'я російського опозиціонера, піде йому на користь. 

Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Олексія Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії. 

Раніше Євросоюз закликав до спільної міжнародної відповіді на отруєння Навального і допустив введення санкцій.

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Теми: НавальнийРосіяНімеччина


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