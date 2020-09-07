Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клініка Шаріте: Навального вивели з коми

Понеділок, 7 вересня 2020, 16:16
Клініка Шаріте: Навального вивели з коми

Німецька клініка Шаріте, де на лікування перебуває отруєний російський опозиціонер Олексій Навальний, повідомила, що політика вивели з коми. 

Про це йдеться у повідомленні клініки, яке є у розпорядженні "Європейської правди". 

За словами клініки, стан здоров'я Навального, який лікується у там з 22 серпня, покращився. 

"Штучна кома пацієнта, яка підтримувалась медикаментами, закінчилася. Пацієнта поступово відлучають від ШВЛ. Він реагує на те, що з ним розмовляють", - заявили у клініці.

Водночас у Шаріте не виключають, що важке отруєння матиме довгострокові наслідки для здоров'я політика.

Німецькі лікарі підтримують тісний контакт з дружиною Навального. Порадившись із дружиною, Шаріте вважає, що публічне інформування про стан здоров'я російського опозиціонера, піде йому на користь. 

Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Олексія Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії. 

Раніше Євросоюз закликав до спільної міжнародної відповіді на отруєння Навального і допустив введення санкцій.

Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийРосіяНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Навальний
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
Роулінг, Лоу, Памук і понад 100 діячів культури просять Путіна звільнити Навального
Проти Навального порушили нову справу, загрожує довічне
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: