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Кіберспорт офіційно визнали видом спорту в Україні

Понеділок, 7 вересня 2020, 17:21

На засіданні Комісії з визнання виду спорту в Україні ухвалили рішення про залучення кіберспорту як офіційних видів спорту.

Джерело: заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков у Facebook

Пряма мова Борнякова: "Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт – це вже давно не просто "стрілялки", а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури. Ним захоплюються близько 600 мільйонів людей, серед яких і мільйони українців.

До того ж в Україні висока культура кіберспорту та сильні гравці. Наші команди регулярно перемагають на різноманітних турнірах по всьому світу. Ця індустрія вже давно перетворилась в справжній бізнес, який приносить багато користі та можливостей як локального, так і світового масштабу".

Деталі: Він сподівається, що кіберспорт в Україні став не тільки офіційним видом спорту, а й частиною економіки нашої країни: "Адже проведення змагань, розвиток інфраструктури та розробка ігор може значно поповнювати бюджет країни та відкриватиме нові можливості та перспективи!".

Довідково: Кіберспорт - це змагання з відеоігор. Вони можуть відбуватися як на персональному комп'ютері, так і на телефонах або гральних консолях.

Українські команди та гравці мають гарні досягнення у світовому кіберспорті.

Наприклад, організація Natus Vincere завдяки своїм кіберспортивним досягненням потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Що було раніше: Засновник цієї організації з партнерами купили столичний готель "Дніпро" - його планують перетворити на кіберспортивну арену.

Українська правда
Теми: УкраїнаКабінет міністрівФедоровспорт


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