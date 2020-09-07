Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кіберспорт офіційно визнали видом спорту в Україні

Понеділок, 7 вересня 2020, 17:21
Кіберспорт офіційно визнали видом спорту в Україні

На засіданні Комісії з визнання виду спорту в Україні ухвалили рішення про залучення кіберспорту як офіційних видів спорту.

Джерело: заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков у Facebook

Пряма мова Борнякова: "Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт – це вже давно не просто "стрілялки", а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури. Ним захоплюються близько 600 мільйонів людей, серед яких і мільйони українців.

До того ж в Україні висока культура кіберспорту та сильні гравці. Наші команди регулярно перемагають на різноманітних турнірах по всьому світу. Ця індустрія вже давно перетворилась в справжній бізнес, який приносить багато користі та можливостей як локального, так і світового масштабу".

Деталі: Він сподівається, що кіберспорт в Україні став не тільки офіційним видом спорту, а й частиною економіки нашої країни: "Адже проведення змагань, розвиток інфраструктури та розробка ігор може значно поповнювати бюджет країни та відкриватиме нові можливості та перспективи!".

Довідково: Кіберспорт - це змагання з відеоігор. Вони можуть відбуватися як на персональному комп'ютері, так і на телефонах або гральних консолях.

Українські команди та гравці мають гарні досягнення у світовому кіберспорті.

Наприклад, організація Natus Vincere завдяки своїм кіберспортивним досягненням потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Що було раніше: Засновник цієї організації з партнерами купили столичний готель "Дніпро" - його планують перетворити на кіберспортивну арену.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаКабінет міністрівФедоровспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Україна
Народ України надихає світ – Блінкен
За 500 днів війни РФ не досягла жодної поставленої цілі в Україні – ISW
Німеччина боїться війни з РФ, а тому хоче відтермінувати вступ України до НАТО – ЗМІ
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: