Китай презентував свої вакцини від COVID-19

Одразу дві фармацевтичні компанії вперше презентували потенційні китайські вакцини від коронавірусу COVID-19.

Джерело: The Jakarta post

Деталі: Вакцини розробили компанії Sinovac Biotech і Sinopharm. Зразки показали на виставці в Пекіні та на них "покладають великі надії".

Наразі вакцини проходять третій етап клінічних випробувань. Виробники очікують отримати дозвіл на їх використання до кінця цього року.

Нагадаємо: Станом на 7 вересня в світі зафіксували 27,3 мільйона заражень коронавірусом. З них майже 900 тисяч людей померли.

Китай повідомив, що у них нарахували 85 тисяч захворювань, а померли 4,6 тисячі людей.

В Україні тим часом більш 138 тисяч заражень, а померли 2877 осіб.