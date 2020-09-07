Саакашвілі погодився побути прем'єром Грузії "не на повний термін"

Експрезидент Грузії і очільник виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив, що погодився обійняти посаду прем'єр-міністра Грузії "на стабілізаційний період" в разі перемоги опозиції на парламентських виборах 31 жовтня.

Про це Саакашвілі повідомив 7 вересня ввечері на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

"Я дав згоду на пропозицію об'єднаної грузинської опозиції стати прем'єр-міністром після перемоги на парламентських виборах 31 жовтня", - зазначив Саакашвілі.

Він уточнив, що згоден бути перехідним прем'єр-міністром не на повний термін, а "на стабілізаційний період" - "поки нам не вдасться подолати глибоку економічну кризу, в якій зараз перебуває Грузія".

Саакашвілі підкреслив, що наразі перебуває в Україні і виконує свої функції глави виконавчого комітету Національної ради реформ.

"Для мене доля України і Грузії нероздільні. Я не вибираю між двома країнами, моя боротьба триває і тут, і там", - додав політик.

У понеділок, 7 вересня, грузинське опозиційне об'єднання "Сила в єдності" назвало колишнього президента Міхеіла Саакашвілі кандидатом в прем'єр-міністри.

Раніше Саакашвілі заявляв про плани повернутися до Грузії після зміни влади, проте цей варіант видається малоймовірним.

Навіть у разі перемоги своїх соратників Саакашвілі буде непросто повернутися. Для початку мають бути скасовані судові вироки, за якими експрезидента засудили на 3 роки і на 6 років, та має бути закрита справа щодо розкрадання державних коштів, по якій вироку поки немає.

А ще йому необхідно повернути грузинське громадянство, що може зробити лише чинна президентка Грузії, яка не приховує антипатії до Саакашвілі.

Детальніше читайте у статті: "Позбутися Саакашвілі: чим важливі для України вибори у Грузії"