Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі погодився побути прем'єром Грузії "не на повний термін"

Понеділок, 7 вересня 2020, 21:17

Експрезидент Грузії і очільник виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив, що погодився обійняти посаду прем'єр-міністра Грузії "на стабілізаційний період" в разі перемоги опозиції на парламентських виборах 31 жовтня.

Про це Саакашвілі повідомив 7 вересня ввечері на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда". 

"Я дав згоду на пропозицію об'єднаної грузинської опозиції стати прем'єр-міністром після перемоги на парламентських виборах 31 жовтня", - зазначив Саакашвілі.

Він уточнив, що згоден бути перехідним прем'єр-міністром не на повний термін, а "на стабілізаційний період" - "поки нам не вдасться подолати глибоку економічну кризу, в якій зараз перебуває Грузія".

Саакашвілі підкреслив, що наразі перебуває в Україні і виконує свої функції глави виконавчого комітету Національної ради реформ.

"Для мене доля України і Грузії нероздільні. Я не вибираю між двома країнами, моя боротьба триває і тут, і там", - додав політик.

У понеділок, 7 вересня, грузинське опозиційне об'єднання "Сила в єдності" назвало колишнього президента Міхеіла Саакашвілі кандидатом в прем'єр-міністри.

Раніше Саакашвілі заявляв про плани повернутися до Грузії після зміни влади, проте цей варіант видається малоймовірним.

Навіть у разі перемоги своїх соратників Саакашвілі буде непросто повернутися. Для початку мають бути скасовані судові вироки, за якими експрезидента засудили на 3 роки і на 6 років, та має бути закрита справа щодо розкрадання державних коштів, по якій вироку поки немає.

А ще йому необхідно повернути грузинське громадянство, що може зробити лише чинна президентка Грузії, яка не приховує антипатії до Саакашвілі.

Детальніше читайте у статті: "Позбутися Саакашвілі: чим важливі для України вибори у Грузії"

"Українська правда" в Threads

Теми: Саакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Тбілісі "глибоко стурбоване" реакцією Києва на стан Саакашвілі, але від кроків у відповідь утримається
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: