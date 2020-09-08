Кулеба: Загибель українських бійців обговорять радники лідерів "нормандської четвірки"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" залишається у графіку. Одним із питань для обговорення стане загибель українських військових під час "тиші" на Донбасі.

Джерело: Кулеба в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Станом на зараз зустріч радників залишається у графіку. До неї Україна дуже ретельно готується. Безумовно, загибель наших солдатів буде одним із тих питань, які будуть жорстко обговорені".

Деталі: Очільник МЗС також повідомив, що президент Володимир Зеленський дав йому завдання переговорити із російським міністром Сергієм Лавровим щодо ситуації із вбивство українських військових.

Україна хоче почути від РФ пояснення того, що сталося, та чи залишається Росія відданою режиму припинення вогню. Окрім того, Кулеба із Лавровим мають обговорити підготовку до зустрічі міністрів закордонних справ "нормандського формату".

Що передувало: Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що перенесена зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" має відбутися до 10 вересня.

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