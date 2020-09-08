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Кулеба: Загибель українських бійців обговорять радники лідерів "нормандської четвірки"

Вівторок, 8 вересня 2020, 01:12

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" залишається у графіку. Одним із питань для обговорення стане загибель українських військових під час "тиші" на Донбасі. 

Джерело: Кулеба в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Станом на зараз зустріч радників залишається у графіку. До неї Україна дуже ретельно готується. Безумовно, загибель наших солдатів буде одним із тих питань, які будуть жорстко обговорені". 

Деталі: Очільник МЗС також повідомив, що президент Володимир Зеленський дав йому завдання переговорити із російським міністром Сергієм Лавровим щодо ситуації із вбивство українських військових. 

Україна хоче почути від РФ пояснення того, що сталося, та чи залишається Росія відданою режиму припинення вогню. Окрім того, Кулеба із Лавровим мають обговорити підготовку до зустрічі міністрів закордонних справ "нормандського формату". 

Що передувало: Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що перенесена зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" має відбутися до 10 вересня.

Нагадаємо:

  • 6 вересня штаб ООС повідомив про загибель двох військовослужбовців, які були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького та підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.
  • Формування РФ порушили режим припинення вогню поблизу населеного пункту Красногорівка, внаслідок якого було поранено українського військовослужбовця.
  • Після вечірнього зведення у пресцентрі ООС повідомили про другий обстріл бойовиків, внаслідок якого загинув український військовий.
  • Біля Новгородського двоє військовослужбовців підірвалися на вибуховому пристрої та отримали поранення різного ступеня важкості.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ООСнормандський форматДонбасКулеба Дмитро


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