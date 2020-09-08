Майже 2 тисячі співробітників МВС захворіли на коронавірус

Серед співробітників Міністерства внутрішніх справ коронавірус підтвердили у близько 2 тисяч осіб.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "У нас на сьогодні з 345 тисяч співробітників МВС вже майже 2 тисячі захворіли коронавірусом. Це в 2 рази більше, ніж є в середньому по країні".

Деталі: Геращенко також розповів, що МВС отримало 2,6 млрд грн на доплати для 87 тисяч працівників міністерства. Йдеться про поліцейських (67 тисяч), співробітників Нацгвардії та прикордонників (20 тисяч).

"Всі вони працювали з громадянами і мали підвищену ймовірність захворіти коронавірусом", – пояснив заступник міністра.

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