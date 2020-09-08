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Майже 2 тисячі співробітників МВС захворіли на коронавірус

Вівторок, 8 вересня 2020, 03:40

Серед співробітників Міністерства внутрішніх справ коронавірус підтвердили у близько 2 тисяч осіб.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "У нас на сьогодні з 345 тисяч співробітників МВС вже майже 2 тисячі захворіли коронавірусом. Це в 2 рази більше, ніж є в середньому по країні". 

Деталі: Геращенко також розповів, що МВС отримало 2,6 млрд грн на доплати для 87 тисяч працівників міністерства. Йдеться про поліцейських (67 тисяч), співробітників Нацгвардії та прикордонників (20 тисяч).

"Всі вони працювали з громадянами і мали підвищену ймовірність захворіти коронавірусом", – пояснив заступник міністра. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Нагадаємо:

  • Загалом за час пандемії в Україні 138 068 осіб захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19, із них 2 877 осіб стали її жертвами, 62 606 вже одужали. Зараз хворіють 72 585 жителів України.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: МВСкоронавірус


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