Більше 80 шахтарів у Кривому Розі залишись під землею на знак протесту
Вівторок, 8 вересня 2020, 06:49
Гірники шахти "Батьківщина" (Криворізького залізорудного комбінату) залишись під землею, висунувши ряд вимог, включно із підвищенням зарплат.
Джерело: голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у facebook
Пряма мова: "84 гірники шахти "Батьківщина" (Криворізький залізорудний комбінат) залишилися під землею на знак протесту, проявляючи солідарні дії з протестувальниками шахти "Жовтнева"".
Деталі: Шахтарі вимагають підвищення зарплат, покращення умов праці, повернення пільгового стажу, припинення порушень при атестації.
Таким чином гірники підтримали вимоги своїх колег із шахти "Жовтневої".
Українська правда