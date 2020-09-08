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У Болгарії загорівся автобус з турецькими туристами

Вівторок, 8 вересня 2020, 09:10
Фото з сайту ЄП

У Болгарії за 20 км від столиці Софії загорівся туристичний автобус, який прямував до Стамбула.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал БНТ1.

Сигнал про пожежу був поданий о 23.15.

На місці прибули кілька пожежних розрахунків, щоб запобігти поширенню вогню на ліс уздовж шосе в районі Вакареля.

Автобус був турецький і їхав до Стамбула. Що стало причиною пожежі, невідомо.

Всі пасажири були евакуйовані вчасно і чекали в траві біля шосе. Всього у салоні їхали 9 пасажирів.

Про постраждалих під час пожежі не повідомляється, однак у вогні був знищений багаж туристів.

Вранці у вівторок надзвичайні служби Болгарії повідомили, що автобус згорів вщент.

Рух автострадою, де сталася пожежа, вже відновили.

Теми: Болгаріяпожежатуризм


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