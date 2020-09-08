У Болгарії загорівся автобус з турецькими туристами
Вівторок, 8 вересня 2020, 09:10
У Болгарії за 20 км від столиці Софії загорівся туристичний автобус, який прямував до Стамбула.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал БНТ1.
Сигнал про пожежу був поданий о 23.15.
На місці прибули кілька пожежних розрахунків, щоб запобігти поширенню вогню на ліс уздовж шосе в районі Вакареля.
Автобус був турецький і їхав до Стамбула. Що стало причиною пожежі, невідомо.
Всі пасажири були евакуйовані вчасно і чекали в траві біля шосе. Всього у салоні їхали 9 пасажирів.
Про постраждалих під час пожежі не повідомляється, однак у вогні був знищений багаж туристів.
Вранці у вівторок надзвичайні служби Болгарії повідомили, що автобус згорів вщент.
Рух автострадою, де сталася пожежа, вже відновили.