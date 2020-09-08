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У столиці COVID-19 підхопили ще 235 киян

Вівторок, 8 вересня 2020, 10:47

У Києві за минулу добу, 7 вересня, зафіксували 235 випадків захворювання на COVID-19, 4 людини померли.

Джерело: Telegram-канал міського голови Віталія Кличка

Дослівно: "За минулу добу коронавірус виявили в 235 киян. 4  хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 246 киян.

Захворіли: 123 жінки віком від 20 до 83 років; 97 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв; 6 дівчаток від 3 до 17 років та 9 хлопчиків від 1 року до 17".

Деталі: Зокрема, 7 вересня захворіли і 8 медиків.

До лікарень столиці потрапили 34 пацієнта. Інші – на самоізоляції. 

Одужали за минулу добу 67 людей. Усього коронавірус подолали 4826 мешканців Києва.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 37. У Шевченківському – 35. Та в Дніпровському районі – 30 випадків.

Кличко повідомив, що наразі в столиці вже 15511 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019КиївВіталій Кличко


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