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Під вибори в Україні запускають серіал "Кандидат"

Вівторок, 8 вересня 2020, 10:57
Під вибори в Україні запускають серіал Кандидат

Міністерство цифрової трансформації та ГО "Центр сприяння реформам" запускають освітній серіал "Кандидат", розрахований на тих, хто розмірковує, чи балотуватися на місцевих виборах.

Джерело: "Укрінформ", Мінцифри

Деталі: Презентація проєкту відбулася на брифінгу 8 вересня.

Освітній серіал буде доступний на платформі Дія.Цифрова освіта. 

Участь у зйомках брали теле- та радіоведучий, актор Андрій Джеджула, громадський діяч Олександр Солонтай, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, народні депутати Марина Бардіна, Олена Шуляк, Вадим Галайчук, Олександр Скічко.

Серіал складається з 11 серій, що охоплюють основні етапи, які доведеться пройти кандидату під час передвиборчої кампанії. Тривалість серії: 3-5 хвилин.

Заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан зазначила, що вибори пройдуть 25 жовтня – і стрічка "дає вичерпні відповіді на питання, що повинна знати людина, яка хоче стати депутатом".

А керівниця програм ГО "Центр сприяння реформам" Олена Юркіна додала, що правова освіта суспільства в напрямку виборчого законодавства важлива для того, щоб "у місцевій владі були представлені різні люди, з різним, в тому числі професійним досвідом".

Ініціатори серіалу сподіваються, що він допоможе кандидатам швидко розібратися в законодавстві, заповнити документи, провести саму кампанію.

Від УП: Шоумен Володимир Зеленський став президентом після того, як набув популярності комедійний політичний телесеріал "Слуга народу" виробництва студії "Квартал-95". На хвилі популярності Зеленський привів у політику багатьох людей, які також не мали політичного досвіду.

Довідка: "Дія. Цифрова Освіта" – безкоштовна національна онлайн-платформа з цифрової грамотності. На сьогодні на порталі вже представлено близько 20 освітніх серіалів у різних сферах.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори
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