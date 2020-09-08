Колесникова порвала на кордоні свій паспорт, щоб залишитися в Білорусі – ЗМІ

Соратниця Тихановської Марія Колесникова на кордоні порвала свій паспорт, щоб унеможливити примусове вивезення з країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на свої джерела.

"Під час спроби фактичної депортації вона порвала паспорт, тому не могла бути пропущена прикордонниками на територію України", - повідомив співрозмовник агентства.

Нагадаємо, вранці 8 вересня представник Державного прикордонного комітету Білорусі повідомив, що членкиня президії Координаційної ради опозиції Білорусії Марія Колесникова і два члени ради Іван Кравцов та Антон Родненков намагалися виїхати в бік України та прибули на кордон о 5 годині ранку в одній машині.

Спершу заявляли, що кордон на виїзд перетнули усі троє. Після 9 годин представник Державного прикордонного комітету підтвердив, що Родненков і Кравцов виїхали з Білорусі, а Колесникову затримали.

Держприкордонслужба підтвердила, що Родненков та Кравцов прибули на український пункт пропуску і Марії Колесникової з ними немає.

Колега опозиціонерів Максим Знак, також член Координаційної ради, стверджує, що усі троє не збиралися виїздити з Білорусі, повідомляє TUT.BY.

"Після ситуації з Ольгою Ковальковою ми окремо вчотирьох - я, Родненков, Колесникова і Кравцов — обговорювали, що робити, якщо нам запропонують той же вибір, що й Латушко та Ковальковій: поїхати з країни чи потрапити під репресії. І в Марії Колесникової була чітка позиція, що вона за будь-яких обставин не поїде з країни, хіба що під примусом. Принаймні, позавчора увечері вона була у цьому переконана", - коментує Максим Знак.

7 вересня вранці білоруські ЗМІ повідомили, що Марію Колесникову викрали в центрі Мінська, посадивши у мікроавтобус з написом "Зв’язок", який поїхав у невідомому напрямку. Також перестали виходити на зв’язок Антон Родненков та Іван Кравцов.

В МВС Білорусі заявили, що "не володіють інформацією" про їхнє ймовірне затримання.

ЄС назвав неприйнятними політичні арешти у Білорусі.