У МВС розповіли, скільки "листів щастя" отримали водії за 3 місяці

У Міністерстві внутрішніх справ зазначають високий відсоток оплати штрафів водіями, які порушують правила дорожнього руху, що фіксує автоматична система.

Джерело: перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький на прес конференції в МВС 8 вересня за результатами перших 100 днів роботи автоматичної системи фото і відео фіксації порушень ПДР

Пряма мова: "За час роботи системи автоматичної фіксації з 1 червня 2020 року нами було винесено 833 949 постанов за наслідками порушень ПДР за перевищення швидкості. За фактом складання цих постанов 645 тисяч 526 вже є оплачені".

Деталі: За словами Білошицького, 77% водіїв, які порушують правила, сплачують штрафи, і можна говорити про те, що є високий рівень відповідальності водіїв.

Він нагадав про пільговий період: якщо оплатити штраф за 10 банківських днів з моменту винесення, - сплачується половина.

Водночас понад 25 тисяч матеріалів передано до виконавчої служби для примусового стягнення у судовому порядку.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголосив, що в місцях, де встановлено перші 50 камер автофото- та відео фіксації порушень ПДР, кількість ДТП знизилась у 3 рази.